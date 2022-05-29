Kış için çiğden domates konservesi tarifi nasıl yapılır? Kışlık mis kokulu şişe domates (Çiğden)

Kışlık Mis Kokulu Şişe Domates (Çiğden) Tarifi İçin Malzemeler

Domates

Cam şişe

Kullanılmamış kapak

Kışlık Mis Kokulu Şişe Domates (Çiğden) Tarifi Nasıl Yapılır?

Kullanacağınız şişelerin kapaklarının da yeni olması lazım ve kapatmadan önce ayrı bir tencerede kapakları biraz kaynatınız.

Öncelikle domatesleri soyuyoruz ( kabukları hemen soyulsun istiyorsanız soymadan önce üzerine kaynar su döktün ) Sonra soyduğumuz domatesleri küp küp doğruyoruz. Eğer sulu ise suyunu süzün. Daha sonra kavanozlara dolduruyoruz ama hava almayacak şekilde sürekli elinizi içine bastıra bastıra sıkıştırın hem böylelikle daha çok domates alır şişeniz. Şişeniz dolduğunda tekrar üzerine bastırın ki fazla suları aksın. En sonunda doldurduğunuz şişeleri büyük bir tencereye ters çevirip içine su koyup yarım saat kadar kaynatın. Domatesler yerine şişeyi kaynatarak lezzetini de götürmemiş olursunuz. Hazırlanan şişeleri tencereden çıkarıp ters şekilde koyup üzerine bir örtü örtüp bir gece ışık almadan bekletin. Afiyet olsun.

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