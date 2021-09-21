‘Kırtasiye’deki fahiş fiyatlar’ kimden kaynaklanıyor? Kırtasiyeci esnaf da şikayetçi! Kırtasiyeci esnafı ürünlerdeki artıştan şikayetçi

Batman’daki kırtasiyeci esnafı, şu anda en büyük sıkıntılarının ürünlere yapılan fiyat artışları olduğunu belirtti.

Sattıkları ürünleri aynı fiyata alamadıklarını, salgın sürecinde ciddi anlamda ürünlerde fiyat artışının yaşandığını ifade eden esnaf, yetkililerden fahiş fiyat artışlarının önüne geçmesini istedi.

“Sattığımız ürünün yerini dolduramıyoruz”

Okulların açılması ile salgın sürecinde ellerinde biriken ürünleri satmanın sevincini buruk şekilde yaşadıklarını vurgulayan kırtasiye işletmecisi Veysi Güney, “Bir buçuk yılın ardından tekrar okulların açılması bizleri sevindirmiştir. Okulların açılması ile bizim gibi diğer esnafların da işlerinin açıldığını umuyoruz. Elhamdülillah bu yıl bereketli bir sezon geçirerek bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Salgın sürecinde biz de olduğu gibi diğer kırtasiyelerde de ciddi bir stok birikmişti. Yaklaşık bir buçuk yıldır iş yapamadık ama şu an okulların açılmasıyla elimizde bulunan stokları tüketmeye başladık. Yalnız şu konuda şikâyetimiz var; özellikle fiyatların değişmesi nedeniyle sattığımız ürünün yerini dolduramıyoruz.” dedi.

“Yetkililer denetleme yapsın”

Biten ürünlerinin yerine yenisini almak istediklerinde çok ciddi bir fiyat artışı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Güney, şöyle devam etti:

“Üç liraya sattığım ürün şu anda 5 liraya bize gelişidir. Fiyatların bu kadar yükselmesi çok ciddi bir sıkıntıdır. Yetkililerden artan fiyatlara karşı bir denetleme yapmasını istiyoruz. Sektör olarak okulların tekrar kapanmasını istemiyoruz. Eğitimin hiçbir şekilde aksamaması gerektiğini düşünüyoruz. Hükümetin de okullarında gerekli hijyen ortamını sağlaması gerekir.”

“Fiyatlar bayağı yükselmiş durumda”

Yeni ürünlerin fiyatlarının bayağı yükseldiğini ifade eden bir diğer kırtasiye işletmecisi Hamit Bulut, “Pandemiden dolayı bir buçuk senedir okullar kapalıydı. Okulların örgün eğitime açılması biz kırtasiyecileri sevindirdi. Kırtasiye sezonumuz eskisi gibi açıldı ve bu çok iyi oldu. İnşallah bu süreçte okullar bir daha kapanmaz. Sattığımız kırtasiye ürünleri elimizde biriken ürünlerdi. Elimizdeki ürünleri sattık ama yeni ürün konusunda sattığımız ürünün yerini dolduramıyoruz. Çünkü fiyatlar bayağı yükselmiş durumda. Devletten bu konu üzerinde durmasını ve fahiş fiyatların önüne geçmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.