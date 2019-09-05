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Kırtasiye ödeneği ne zaman alınacak?

He yıl eğitim öğretim desteği kapsamında ödenen kırtasiye parası, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından araştırılmaya devam ediyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 22:01
Kırtasiye ödeneği ne zaman alınacak?

2019 2020 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kaldı. Öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödenen eğitim ödeneği yardımı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) belirlediği tarihte gerçekleşecek. Peki, bu yılın kırtasiye parası ne zaman yatacak?

KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Öğretmenler dışında okul ve eğitim kurumlarında eğitime katkı sağlayan Genel İdari Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri Sınıfı'ndaki personellerin de alabileceği kırtasiye parası, geçtiğimiz yıllarda şu tarihlerde hesaplara yatırılmaya başlanmıştı;

2017- 11 Eylül ödeme, 18 Eylül okulların açılması.

2018- 10 Eylül ödeme, 17 Eylül okulların açılması.

Bu bilgiler ışığında 2019 yılında okulların 9 Eylül tarihinde açılacağı göz önünde bulundurulursa, kırtasiye parası için ödemelerin 4 Eylül tarihinden sonra ve okullar açılmadan hemen önce yapılacağı söylenebilir.

Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

KIRTASİYE ÜCRETLERİ NE KADAR YATIRILACAK?

Kırtasiye ücretleri, bu yıl 1.180 lira olarak hesaplara yatırılacak. Öğretmenliğe yeni başlayan personeller, göreve başladıkları tarih itibariyle kırtasiye ücreti almaya hak kazanacak. Birinci dönem bitmeden hazırlık ödeneğinin yüzde 75'i tutarında, dönem arasında göreve başlayanlar için ise yüzde 50 tutarında ödeme yapılacak.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 22:01
  1. Kırtasiye ödeneği ne zaman yatacak?.
  2. MEB
  3. SeoHaber
  4. icerikhaber

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