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Aktüel Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek
Aktüel

Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:48:22 -
Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarından Azerbaycan'a destek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'a destek açıklaması yaptı.

Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen 16 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını vurguladı.

Grup adına basın açıklaması yapan Kırşehir İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Seyfettin Cerit, dünyanın sessiz kaldığı, Ermenistan'ın haksız ve hukuksuz saldırıları karşısında Azerbaycan halkının yanında olduklarını ilan etmek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Ermenistan'ın, dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret alarak sivil yerleşim yerlerine de saldırdığını belirten Cerit, şunları kaydetti:

"Bu saldırılar karşısında Azerbaycan Devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz."

Azerbaycan ve Tük bayrakları taşıyan grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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