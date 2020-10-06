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Aktüel Kırşehir'de şehit ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" takdim edildi
Aktüel

Kırşehir'de şehit ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" takdim edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:54:31 -
Kırşehir'de şehit ailesine "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" takdim edildi

KIRŞEHİR (AA) - Hakkari'de geçen yıl teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin ailesine, "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali İbrahim Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası ve Beratı"nı Kaman ilçesindeki şehidin babası Hamza Zencirli'ye takdim etti.

Şehitlerin üstün görev anlayışı içinde yaptıkları fedakarlık ve başarıyla Türk milletinin gurur kaynağı olduklarını belirten Vali Akın, "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, devletimizin şehit ailelerinin yanında olduğunun göstergesidir. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetlerisiniz. Şehidimiz Zekeriya Zencirli ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Şehidin baba evinde düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, Kaman Kaymakamı Şükrü Özcan, Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara ile şehidin ailesi katıldı.


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