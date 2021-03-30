Kırşehir'de 215 kişiyi işe kavuşturacak güç birliği

İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, protokol çerçevesinde 40 kişinin depo ve ambar görevlisi olarak göreve başladığını vurguladı. Kaya, forklift operatörü, tır şoförü, depo ve ambar görevlisi başta olmak üzere 175 kişinin daha istihdam edileceğini belirtti. Kaya, Covid-19 salgını döneminde istihdama yaptıkları katkılardan dolayı Petlas yönetimine teşekkür etti.