  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kırşehir'de 215 kişiyi işe kavuşturacak güç birliği
Ekonomi

Kırşehir'de 215 kişiyi işe kavuşturacak güç birliği

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Petlas arasında imzalanan güç birliği protokolüyle 215 kişiye istihdam sağlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 21:50:00 -
Kırşehir'de 215 kişiyi işe kavuşturacak güç birliği

İŞKUR İl Müdürü Metin Ülgen Kaya, protokol çerçevesinde 40 kişinin depo ve ambar görevlisi olarak göreve başladığını vurguladı. Kaya, forklift operatörü, tır şoförü, depo ve ambar görevlisi başta olmak üzere 175 kişinin daha istihdam edileceğini belirtti. Kaya, Covid-19 salgını döneminde istihdama yaptıkları katkılardan dolayı Petlas yönetimine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekonomi

"Süveyş Kanalı" krizi sonrası çarpıcı Libya detayı! Türkiye bu hamleyi yaparsa...

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Süveyş Kanalı'nda yaşanan gemi krizinin Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı konusunda Lib..
Dikkat çeken çıkış! Türkiye doğal gaz yerine bunu kullanabilir
Ekonomi

Dikkat çeken çıkış! Türkiye doğal gaz yerine bunu kullanabilir

ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gökalp, Türkiye'nin evlerde doğal gaz yerine hidrojen kullanabileceğini söy..
Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme
Gündem

Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Rus bombardıman ve savaş uçaklarına önleme takip için Norveç, İngiltere, Belçika, İtalya, Romanya, Bulgari..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay