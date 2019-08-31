Kırsal kalkınma yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği

Kütahya’nın Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında tarıma yönelik verilecek olan yüzde 50 hibe desteği başvurularının 30 Eylül 2019 tarihinde sona ereceğini belirtti.

Tokdemir, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 13’üncü etap kırsal kalkınma yatırımları kapsamında Simav’daki çiftçilerimiz, jeotermal ısıtmalı sera, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ahırı, mantar tesisi, silo, soğuk hava deposu, et ve süt işleme tesisi, bitkisel ürün işleme ve paketleme tesisi, su ürünleri tesisi, gübre paketleme ve depolama tesisi, kırsal turizm yatırımları gibi konularda proje hazırlayıp 30 Eylül 2019 tarihine kadar başvuru yapabilirler. Hibe destekleri ve başvuru şartları için Müdürlüğümüzden bilgi alınabilir” dedi.