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Gündem Kırmızı ette yeni keşif! Bilim insanları bu moleküle dikkat çekti
Gündem

Kırmızı ette yeni keşif! Bilim insanları bu moleküle dikkat çekti

Yeniakit Publisher
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Kırmızı ette yeni keşif! Bilim insanları bu moleküle dikkat çekti

Kırmızı et tüketimi ile tip 2 diyabet arasındaki ilişkiyi araştıran bilim insanları dikkat çekici bir bulguya ulaştı. Fransa’da yaklaşık 90 bin yetişkinin verilerinin incelendiği araştırmada, özellikle sığır ve kuzu etinde bulunan “Neu5Gc” adlı şeker molekülünü en fazla alan kişilerde tip 2 diyabet riskinin yüzde 63 daha yüksek olduğu görüldü. Ancak araştırmacılar, sonucun kırmızı et tüketiminden bağımsız bir Neu5Gc etkisini henüz kanıtlamadığının altını çizdi.

Kırmızı etin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran bilim insanları bu kez etin içerisinde doğal olarak bulunan farklı bir moleküle odaklandı.

Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği’nin yıllık toplantısında sunulan araştırmada, 89 bin 953 yetişkinin beslenme alışkanlıkları ve sağlık verileri mercek altına alındı.

7 YILDAN FAZLA TAKİP EDİLDİLER

Katılımcılar ortanca 7,2 yıl boyunca takip edildi. Bu süre içerisinde 966 kişide tip 2 diyabet gelişti.

Bilim insanları daha sonra katılımcıları et kaynaklı Neu5Gc tüketim miktarlarına göre beş ayrı gruba ayırdı.

Ortaya çıkan sonuç dikkat çekti.

Neu5Gc'yi en fazla tüketen grupta tip 2 diyabet gelişme riskinin, molekülü en az tüketen gruba kıyasla yüzde 63 daha yüksek olduğu belirlendi.

SIĞIR VE KUZU ETİNDE BULUNUYOR

Araştırmanın merkezindeki Neu5Gc, özellikle sığır ve kuzu eti gibi kırmızı etlerde bulunan bir şeker molekülü olarak biliniyor.

İnsan vücudu Neu5Gc'yi kendi başına üretemiyor. Ancak besinler yoluyla vücuda giren molekülün insan dokularına yerleşebildiği belirtiliyor.

Araştırmacılar, vücudun yabancı olarak algılayabildiği Neu5Gc'ye karşı geliştirdiği bağışıklık tepkisinin kronik iltihaplanmaya katkıda bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Bu mekanizmanın tip 2 diyabetle tespit edilen bağlantının bir bölümünü açıklayabileceği değerlendiriliyor.

SONUÇLARDA ÖNEMLİ AYRINTI

Ancak araştırma, “Neu5Gc diyabete neden oluyor” sonucuna ulaşmış değil.

Çalışmanın en önemli ayrıntılarından biri, kişilerin toplam kırmızı et tüketimi de hesaba katıldığında Neu5Gc ile tip 2 diyabet arasındaki bağlantının istatistiksel anlamlılığını kaybetmesi oldu.

Bu nedenle araştırmacılar, gözlenen risk artışının doğrudan Neu5Gc'den mi yoksa kırmızı ette bulunan diğer bileşenlerden veya kırmızı et tüketimiyle ilişkili başka faktörlerden mi kaynaklandığını mevcut verilerle ayıramadı.

SÜT ÜRÜNLERİNDE AYNI SONUÇ ÇIKMADI

Neu5Gc yalnızca ette bulunmuyor. Araştırmada süt ürünleri yoluyla alınan Neu5Gc de ayrıca incelendi.

Ancak süt ürünlerinden alınan Neu5Gc ile tip 2 diyabet arasında anlamlı bir bağlantı tespit edilmedi.

Bilim insanlarının elde ettiği sonuçlar, kırmızı et ile metabolik hastalıklar arasındaki ilişkinin anlaşılmasında Neu5Gc'nin daha ayrıntılı araştırılması gereken moleküllerden biri olabileceğine işaret ediyor.

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Yorumlar

hüseyin

araştırmayı tam olarak vermenizde yarar var. kişi ne kadar et tüketirse (gün-ay-yıl) risk var. yarım ağızla haber yanlış ve taraflı olduğunu düşünüyorum.
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