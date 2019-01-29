Kirli pazarlık deşifre oldu! 'Hapishaneyi basıp DAEŞ'lilerin kaçmasına yardım ettiler'

Afganistan'da Özbek asıllı bir DEAŞ liderinin ABD kuvvetlerince kaçmasına yardım edildiği öne sürdü.

İran haber ajansı tarafından Rusya'da yasaklanan DEAŞ örgütünün liderlerinden birinin Afganistan'daki hapishaneden kaçtığı iddia edildi.

"40 DAEŞ üyesinin kaçmasına yardım edildi"

İran Tasnim ajansı 13 Ocak’ta, Amerikan birliklerinin ülkenin kuzey batısındaki Bagdis ilinde özel bir operasyon yürüttüklerini ve Taliban üyelerinin olduğu hapishaneye baskın düzenlediğini öne sürdü. Baskında gardiyanların öldürüldüğü ve 40 DEAŞ üyesinin helikopterle kaçmasına yardım ettiği bildirildi.

Ajans, bu bilginin kendisine Afganistan'ın Bagdis ili eyalet meclisi başkan yardımcısı Abdulla Afzali tarafından verildiğini belirtti.

Kaynaklara göre, kaçış, Aminulla adlı bir Özbekistan vatandaşı olan DEAŞ liderlerinden biri tarafından desteklendi. Muhataplar Aminulla'nın "ABD silahlı kuvvetleriyle yakın temas kurduğunu" söyledi. Özbek vatandaşı DEAŞ liderinin daha önce hapishaneden kaçtığı, ardından ABD ordusuna konumu hakkında bilgi aktardığı ve ayrıca özel bir operasyon planlamasına yardımcı olduğu belirtildi .