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Kırkpınar’ın fatihine muhteşem karşılama

Edirne’de düzenlenen 658.

09 Temmuz 2019 Salı 12:30
Kırkpınar’ın fatihine muhteşem karşılama

Edirne’de düzenlenen 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başaltında gümüş madalya kazanan 26 yaşındaki Okan Yavaş, memleketi olan Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde coşkuyla karşılandı.


Kırkpınar’da 13 yıldır şampiyonluğa hasret kalan Bursa’ya gurur yaşatan genç pehlivana davullu zurnalı kortej eşliğinde karşılama yapıldı. Terminalde inen ’Buldozer’ lâkaplı Okan Yavaş’ı Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, başkan yardımcıları Ercan Leblebici, Fatma Kocaman, meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve coşkulu bir kalabalık karşıladı. Davul ve zurnalarla karşılan Okan Yavaş kalabalığı selâmladı. Yavaş’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunurken, boynuna çok sayıda çiçek takıldı.


Başaltı pehlivanı Okan Yavaş, "Edirne’ye hareket etmeden evvel başkanımızı ziyaret ettik, sonuna kadar yanımızda olduğunu söyleyince aldığımız güç ile performansımızı sahaya daha iyi aktardık. Bütün hemşerilerime mutluluğumu paylaştığı için teşekkür ediyorum" dedi.


13 yıl sonra Bursa’ya şampiyonluk getiren Okan Yavaş’ı tebrik eden Başkan Mehmet Kanar, "Güreşleri bize sevdiren Yalıntaş Güreş ağamız Habib Karaca ve sahada canla başla çalışan Güreş hocamız Recep Yenioğlu’na da teşekkür ediyorum" dedi.


Etibank’ta devam eden tören plaket ve hediye takdimlerinin ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:30
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