  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırklareli'nde yıldırım isabet eden işçi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 14:51:45 -
Kırklareli'nde yıldırım isabet eden işçi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde elektrik arızasını gidermeye çalışırken yıldırım isabet eden işçi ağır yaralandı.

TREDAŞ Demirköy İşletme Şefliğinde çalışan Adem Urtekin'e (35), sağanak nedeniyle Sivriler köyü yolunda meydana gelen arızayı gidermek için çalışma yaptığı sırada yıldırım isabet etti.

Ağır yaralanan Urtekin, diğer işçilerin haber vermesinin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Urtekin'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı