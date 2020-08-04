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Aktüel

Kırklareli'nde lüks yatla parfüm ve giyim kaçakçılığını güvenlik güçleri engelledi

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:02:44 -
Kırklareli'nde lüks yatla parfüm ve giyim kaçakçılığını güvenlik güçleri engelledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde lüks yat ile kaçak yollarla yurt dışına çıkarılması planlanan çok sayıda parfüm ve kıyafet ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada beldesinde Hollanda bandıralı yattan Sahil Güvenlik Komutanlığına arıza nedeniyle limana yanaşmak için izin istendi.

Gerekli izinlerin ardından limana yanaşan yatta bulunan 2 kişiden şüphelenen Kırklareli Jandarma Komutanlığı ile İğneada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, limanda bekleyen otomobilden yata kolilerin yüklendiğini tespit etti.

Yat içerisinde yapılan aramalarda, 165 parfüm ve 165 giyim eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılıktaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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