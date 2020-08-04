  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 39 bin 150 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 16:51:00 -
Kırklareli'nde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 16 kişiye 39 bin 150 lira ceza uygulandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 16 kişiye 39 bin 150 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu kentte sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Vize, Pınarhisar ve Babaeski ilçelerine bağlı köy ve beldelerdeki denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde anonslarla uyarıyor.

Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 16 kişiye toplam 39 bin 150 lira ceza uyguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı