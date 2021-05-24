  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya'dan Google'a yaptırım uyarısı
Binali Yıldırım'dan oğlu Erkan Yıldırım için yeni açıklama
Örgütün mahrem yapılanmasına operasyon!
Beyoğlu'nda silahlı saldırı
Yerel Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 16:38:00 -
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin Tastepe köyünde, düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in arkasında olan ülkeyi açıkladı! Çarpıcı İmamoğlu detayı
Siyaset

Sedat Peker'in arkasında olan ülkeyi açıkladı! Çarpıcı İmamoğlu detayı

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in arkasındaki ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu ve Peker'in ..
Sosyal medyayı salladı
Medya

Sosyal medyayı salladı "Kuruluş Osman'ın efsane ismi öldü"

İlgiyle takip edilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 60. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kara Şaman Togay’ın tuzağına düşen Bamsı Bey’..
Venezuela liderinden çok sert tepki! Maduro teklifi reddetti
Dünya

Venezuela liderinden çok sert tepki! Maduro teklifi reddetti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın sınırları açma teklifine çok sert çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay