0553 313 94 23

Kırklareli Hamidiye evleri ne zaman teslim edilecek? TOKİ Hamidiye 535 konutları anahtar teslim tarihi

TOKİ Kırklareli hamidiye 535 konut projesinin teslim tarihi merak ediliyor. TOKİ Kırklareli hamidiye 535 konutta hak sahibi olan vatandaşlar Kırklareli Hamidiye evlerine başlandı mı? Kırklareli Hamidiye evleri ne zaman teslim edilecek? Kırklareli Hamidiye konutlarının teslim tarihini araştırmakta.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:55
Kırklareli Hamidiye evleri ne zaman teslim edilecek? TOKİ Hamidiye 535 konutları anahtar teslim tarihi

TOKİ Kırklareli hamidiye 535 konut projesinin teslim tarihi merak ediliyor. TOKİ Kırklareli hamidiye 535 konutta hak sahibi olan vatandaşlar Kırklareli Hamidiye evlerine başlandı mı? Kırklareli Hamidiye konutlarının teslim tarihini araştırmakta. 

TOKİ’den Kırklareli Hamidiye konutlarının teslimine ilişkin yapılan açıklamada, “Kırklareli İli Merkez İlçesi Hamidiye Mahallesi 535 Adet Konut projemiz %74 inşaat aşamasında olup, çalışmaları devam etmektedir. Konutlarımız teslime hazır hale geldiğinde teslim işlemlerine başlanacaktır. Gelişmeleri web sayfamızdan takip edebilirsiniz.” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:55
  1. Kırklareli Hamidiye evlerine ne zaman başlanacak?
  2. Hamidiye 535 konutları anahtar teslim tarihi
  3. toki kırklareli
  4. toki hamidiye konutları teslim tarihi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Kıran-2 Ortak Operasyonu"
    1. "Kıran-2 Ortak Operasyonu"
    2. İsrail askerlerinin yaraladığı..
    3. 12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda sahne..
    4. Akhisar’da ’Zafer’ gecesi fener alayı..
    5. Pinhani Lüleburgaz’da konser verdi
    6. Kapıkule’de PKK şüphelisi yakalandı
    7. Sultanbeyli'de trafik kazası: 2 yaralı
    8. Manavgat’ta zafer coşkusu yaşandı
    9. Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında..
    10. Yukatel Denizlispor'da Sackey sözleşme..
    11. Burhaniye’de otomobilin motoruna giren..
    12. Jandarmadan Sakin Kent’e uyuşturucu..
    13. Bakanlık uyardı! Yaptırmayana 1546..
    14. Başakşehir Ayazma TOKİ sözleşme tarihi..
    15. Muş'ta aracın çarptığı 10 yaşındaki..
    16. Tekirdağ DSYB’den Malkara jandarmaya..
    17. Akhisar Nostalji Futbol Turnuvası sona..
    18. (Düzeltme) Arkadaşlarıyla şakalaşırken..
    19. Kaçak göçmenler jandarma uygulamasında..
    20. Arıl’daki 84 bin 750 fidan gelecek..
    21. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    22. Malkara’da 5 kaçak göçmen yakalandı
    23. Evde aşure nasıl yapılır?
    24. Araç sahipleri için son uyarı! Bin 546..
    25. Adıyaman'da feci kaza!: 1 ölü, 2 yaralı
    26. Gezinin imamı şaşırtmadı! HDP’ye yine..
    27. Ömer Toraman’dan 30 Ağustos Zafer..
    28. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da bir..
    29. Nişan törenindeki kavganın şüphelisi..
    30. Esenyurt’ta sahte altın ve dolar..
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"