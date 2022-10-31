Kırışıklıklardan tiroide, yoğurt otunun faydaları ve kullanımı! Yoğurt otu ( Yapışkan otu) çayı tarifi

Yoğurt otu nedir?

Halk arasında yapışkan otu, sünnetlik otu ve çobansüzeği gibi isimlerle de bilinen yoğurt otu, tarihi çok çok eski zamanlara dayanan, öyle ki Cilalı Taş Devri'nden bu yana kullanıldığı düşünülen bir ot. Eski zamanlarda peynir gibi yiyeceklerin hazırlanmasında kullanıldığından bu isimle anılmaya başlayan yoğurt otu, bitkisel tedavi yöntemleri arasında da adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor.

Eski Roma'da yılan ısırıklarına karşı yaygın olarak kullanıldığı, zaman içinde tiroit gibi sorunlara da iyi geldiğinin keşfedildiği söylenen bu ot, en çok çayı hazırlanarak değerlendiriliyor. Faydalarıysa neredeyse saymakla bitmiyor, kendisi tepeden tırnağa tüm vücuda destek olmak için hazırda bekliyor.

Yoğurt Otunun Faydaları Nelerdir?

Özellikle dil, yemek borusu ve gırtlak kanserine karşı koruyucu ve önleyici etkisi de bulunmaktadır.

Aft yani ağız içerisinde oluşan yaraların kısa sürede iyileşmesini de sağlamaktadır. Yoğurt otuyla çay yapılıp soğuduktan sonra bu su ile gargara yapılmalıdır.

Kadınlar için inanılmaz bir ottur çünkü kırışıklıkları giderir ve cilt gerginleştirici özelliği bulunmaktadır. 1 bardak suyun içerisine 2 tutam yoğurt otunu atın ve kaynatın daha sonra cildinize sürün.

Ayrıca ses tellerinde oluşan ödem ve polipe karşı da etkili bir yöntemdir.

Tiroit şikayetlerinde de kullanılmaktadır.

Hatta böbrek şikayetlerin de ayrıca etkilidir.

Yoğurt otunun kan temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

Sadece ses tellerine ve aft ye de boğaz iltihabına da çok faydası bulunmaktadır.

Ciltte oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Safra kesesinde oluşan taşların dökülmesinde ve idrar yolları enfeksiyonun azalmasında katkısı büyüktür.

Diğer bir faydası ise romatizma ağrılarına iyi gelmesidir.

Ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Yoğurt otuyla yapılacak merhem boyun ve bel ağrılarının hafiflemesini de sağlamaktadır.

Epilepsi hastaları için sakinleştirici özelliği de bulunmaktadır.

Guatr ve tiroit hastalıklarına da iyi gelmektedir.

Yoğurt Otunun Kullanımı Nasıldır?

Yapışkan andız otunun en iyi kullanım şekli, kaynatılarak tüketilmesidir. Deri hastalıkları tedavisinde kullanılacaksa, kaynatılıp soğutularak deri üzerine pamuk yardımıyla uygulanabilir. İlk olarak ihtiyacınıza göre 1 litre kadar suyu kaynatmanız gerekiyor.

Kaynayan 1,5 su bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı yoğurt otu ilave edin. 5-6 dakika boyunca kaynatın ve süzün ılıyınca tüketin. Özellikle sabahları sabah kahvaltısından sonra akşam yatmadan gargara yapın.

Çayı için 1 bardak kaynamış suyun içerisine 1 tutam kadar yoğurt otundan atın ve 5-6 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Demlenme süresi dolduktan sonra ise süzen ve günde 1-2 bardak için.

1 hafta boyanca devam edin, 1 hafta sonrasında ise 3 günde 1 içmeye ve gargara yapmaya devam edin.

Yoğurt otunun zararları nelerdir?

Yoğurt otunun bilinen ciddi bir yan etkisi bulunmuyor.

Ancak tabii ki her ürünü olduğu gibi onu da tüketirken aşırıya kaçmamak, ölçülü olmak büyük önem taşıyor. Aksi takdirde yukarıda okuduğunuz birçok faydası zarara dönüşebiliyor.

Bunun dışında alerjik bir bünyesi olanların, böbrekleri ya da karaciğeri başta olmak üzere çeşitli organlarıyla ilgili ciddi, kronik bir rahatsızlığı bulunanların kullanmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor. Sözün kısası, siz siz olun, aklınızda en ufak bir şüphe bile varsa doktorunuza danışmadan, onun önerilerini almadan herhangi bir yiyeceği ya da içeceği düzenli olarak, fayda sağlamak için kullanmaya başlamayın. Hamile ve hamile şüphesi olan kişiler kullanmamalıdır.

Yoğurt otu faydaları Saraçoğlu

Demir eksikliğine iyi geldiği bilinmektedir. Romatizma ağrılarına iyi gelerek ağrıları dindirmeye yarar. İdrar yolu enfeksiyonları ve safra kesesi taşlarına olumlu faydalar sağlar. Ciltteki yaraları iyileştirme konusunda ciddi bir etki gösterir.

Yoğurt Otu Çayı Nasıl Hazırlanır?

Yoğurt otu çayı Saraçoğlu'nun tarifine göre şu şekilde hazırlanmaktadır:

Öncelikle 1,5 su bardağı kadar suya, 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt otu atın ve 6 dakika kaynatın.

Ardından ılıyan suyu, sabah kahvaltısından sonra ve akşam yatmadan önce günde 2 defa gargara yaparak kullanın.

Bu tarifi bir hafta boyunca her gün, bir haftadan sonra ise üç günde bire indirerek tekrar edin.

Hazırlayacağınız bu kür, Saraçoğlu'na göre eğer tiroit rahatsızlıkları için uygulanacak ise akşam kullanımlarında önce gargara, sonrasında ise kalan çayı içmek şeklinde olmalıdır.

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