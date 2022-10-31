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Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

2022-10-31 13:58:45
Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

Vücudun savunma sistemlerinden biri olan iltihaplanma, kişinin sağlığını önemli derecede etkiler. Boğaz yolunda ve bademciklerde oluşan iltihaplanma ses kısıklığına neden olurken; idrar yolunda yaşanan iltihaplar ise şiddetli ağrıları meydana getirir. Bu iltihapları yok edip iyileştirmenin en etkili yolu doktora görünmek ve gereken ilaçları doktor tavsiyesi ile kullanmaktadır. İlaçlara destek olarak iltihap kurutucu bitkiler ve yağlar da kullanılabilir. İşte iltihaba iyi gelen 11 şifalı bitkisel çözümler...

#1
Foto - Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

İltihaba Ne İyi Gelir? İltihaba iyi gelen bitkiler ve bitkisel yağlar hem ekonomik bir tedavi yöntemidir hem de evde bulunan malzemeler ile çözüm üretebilir. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren bitki çayları da bu konuda devreye girebilir.

#2
Foto - Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

Evde Tedavi: İltihaba İyi Gelen 11 Bitkisel Çözüm; 1) Elma Sirkesi Ağrı ve sancı gibi etkisi bulunan iltihap elma sirkesi yapısında bulunan mineraller ile kısa sürede yok edilmektedir. Elmanın kabuğunda ve kendisinde bulunan pektin, vücuda giren iltihaplar ile savaşarak bu durumu çözer. Elma sirkesi ile iltihapları temizlemek adına; her sabah 1 su bardağı suyun içine 1 kaşık elma sirkesi ekleyerek tüketebilirsiniz. Ayrıca elma sirkesi ile salata da hazırlayıp vücudun iltihaplara karşı daha güçlü olmasını sağlayabilirsiniz. Parmaktaki iltihaba ne iyi gelir diyorsanız elma sirkeli suyla iltihaplı bölgeyi temizleyerek iltihabın atılmasına yardımcı olabilirsiniz.

#3
Foto - Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

2) Zerdeçal Söz konusu iltihap çözücü bitkiler ise kesinlikle zerdeçal bitkisinin de adı geçmeli! Vücutta iltihaba ne iyi gelir diye soruyorsanız zerdeçal ile siz de şifalı sonuçlar alabilirsiniz. Kurkumin içermesi nedeniyle zerdeçal, iltihap sökücü görevini taşır. Zerdeçal güçlü bir antibiyotik etkiye sahiptir. Bu özelliği ile iltihapları temizler. Zerdeçal ile iltihaplardan kurtulmanın yollarından biri; bu baharatı sıvı şekilde tüketmektir. 1 bardak su ya da sütün içine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyerek, vücudunuzu koruma altına alabilirsiniz.

#4
Foto - Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

3) Zencefil- Zerdeçal ile aynı ortamda bulunmayı çok seven zencefil, sağlığa olan faydaları ile dikkat çeker. Zencefil de iltihaplardan kurtulmanıza yardım edecek şifalı bir baharattır. Vücudu temizlemek, iltihapları atmak için zencefili su ya da süt içine ekleyerek tüketebilirsiniz. Gün içinde yoğurt yiyecekseniz; iltihapların kısa sürede temizlenmesi için zencefili yoğurt tüketmeniz de etkili olacaktır. İltihaba ne iyi gelir İbrahim Saraçoğlu tarafından da yanıtlar verilen bir sorudur ve Saraçoğlu de zencefili önermektedir.

#5
Foto - Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

4) Biberiye- Biberiye, antibakteriyel ve antioksidan bir bitkidir. Bu iki güçlü yönü ile sizi iltihap durumundan uzaklaştıracaktır. Biberiyenin yapısında mantara ve iltihaba düşman olan yağlar bulunur. Biberiye çayı içerek bedeninizdeki iltihaptan en kısa sürede kurtulmuş olursunuz. İltihap ağrısına ne iyi gelir sorusunun da cevabı olan biberiyeyi hem arındırıcı hem de ağrı kesici olarak kullanabilirsiniz.

#6
Foto - Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

5) Karanfil- Karanfil yapısında, ojenol adlı bir madde yer alır. Bu madde ise kalp hastalıklarından dolayı yaşanan damar iltihaplarını en iyi şekilde temizler. Karafilin iltihabı kolayca temizlemesi için gün içinde bir adet karanfil ağız içinde bekletilebilir. Karanfilli su tüketerek de vücudunuzu uzun yıllarca koruma altına alabilirsiniz. Ağızdaki iltihaba ne iyi gelir diyenler karanfil yağını sulandırıp gargara yapabilirler.

#7
Foto - Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

6) Tarçın- Tarçın her özelliği ile adeta bir sağlık dostudur. Antioksidan maddeler içeren tarçın, damarların temizlenmesi konusunda güçlü bir etkiye sahiptir.İdrar yolunda oluşan iltihaplar ve eklem iltihapları, tarçın ile yok edilir. Tarçını yoğurt ya da süt içine ekleyerek en leziz şekilde tüketebilirsiniz. Ayrıca çubuk tarçının içinde yer aldığı detoks suyu ile de vücudunuzu iltihaplardan arındırmış olursunuz. Vücuttaki iltihaba ne iyi gelir bitkisel şifa nerede olabilir diye düşünüyor ve bunun için hem ağzınızı tatlandırarak sizi rahatlatacak hem vücudunuzu temizleyecek bir çözüm arıyorsanız tarçını deneyebilirsiniz.

#8
Foto - Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

7) Sarımsak- İltihap giderici besinler arasında yer alan sarımsak, güçlü bir antibiyotik besin olarak bilinir. Sarımsak iltihaba iyi gelen yiyecekler arasında neredeyse en hızlı sonuç veren besindir. Solunum ya da bağırsak hastalıklarında yaşanan iltihaplanma için; sarımsağın çiğ şekilde tüketilmesi tavsiye edilir. Dilerseniz sarımsak yağını da ağrı kesmesi ve eklemlerdeki iltihabı azaltması için tercih edebilirsiniz. Dişteki iltihaba ne iyi gelir diye araştırma yapanlar da sarımsağı kullanabilirler. Ezdiğiniz sarımsağı ağrı olan yere sürüp birkaç dakika bekleyip ağzınızı çalkalayabilirsiniz.

#9
Foto - Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

8) Nar Suyu- Vücudunuzu yoran ve size zarar veren iltihapları atmanız için güçlü antioksidan besinler almanız gerekir. Nar suyu antioksidan maddeler açısından zengin ve güçlü olan bir içecektir. İltihaplanmanın ilerlemesini durdurmak ve vücuda daha fazla zarar vermesini önlemek için nar suyu tüketmeniz doğru bir adım olur.

#10
Foto - Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

9) Limon- C vitamini kaynağınız limon, şimdi de vücudunuzu mikroplara karşı korumak için görev başına geçiyor. Limon bağırsakları ve kanı temizleyen bir besindir. Bu nedenle iltihaplanma durumunda da tercih edilecektir. Limonlu su, limonlu kürler ya da çiğ limon tüketimi ile iltihabın etkisini yok edebilirsiniz. Özellikle boğazdaki iltihaba ne iyi gelir diyenler için limonlu zencefilli bal en çok başvurulan karışımlardan biridir. Bu karışım öksürüyorsanız ve akciğerdeki iltihaba ne iyi gelir diyorsanız sizin de deneyebileceğiniz bir şifa kaynağıdır.

#11
Foto - Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

10) Isırgan Otu- İltihapları söken bitkiler arasında ısırgan otu da vardır. Isırgan otu çayı içerek iltihapları vücudunuzdan atılmasını sağlayabilirsiniz. Vücudunuzu tehlike altına sokan toksinlerin böbreklerden atılmasını kolaylaştıran ısırgan otu, iltihabı söker ve oluşan ağrıyı da dindirir. Isırgan otunun faydalarından yararlanmak için bitki çayını hazırlayabilir, iltihap oluştuğu dönemlerde tüketebilirsiniz.

#12
Foto - Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

11) Beyaz Dut Kurusu- Kandaki iltihaba ne iyi gelir merak ediyorsanız beyaz dut kurusundan faydalanabilirsiniz. 1,5 bardak suya 1,5 yemek kaşığı beyaz dut kurusu koyarak 6-7 dakika kaynatın ve ılımaya bırakın. Sabah ve akşam aç karnına hazırladığınız dut kurusu suyunu içebilirsiniz. Şeker hastaları için bu kür uygun değildir.

#13
Foto - Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir

Kan yapıcı ve enerji verici olarak bilinen pekmeze limon sıkıp tükettiğinizde sağlık açısından hangi faydaları say say bitmez. Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir. Pekmez ve limon karışımı uzun süre geçmek bilmeyen boğaz hırıltısının bitmesini sağlar. Daha rahat nefes alış-verişine yardımcı olur. Şiddetli öksürüğü dindirerek boğazları rahatlatmaktadır. Antioksidan özelliği sayesinde vücudu toksinlerden koruyarak iç organların daha sağlıklı kalmasını sağlar.

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