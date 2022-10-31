2022-10-31 13:58:45 Pekmez ile limon bir araya gelip öksürüğü söküp atıyor! Kandaki iltihabı temizler, enfeksiyona iyi gelir
Vücudun savunma sistemlerinden biri olan iltihaplanma, kişinin sağlığını önemli derecede etkiler. Boğaz yolunda ve bademciklerde oluşan iltihaplanma ses kısıklığına neden olurken; idrar yolunda yaşanan iltihaplar ise şiddetli ağrıları meydana getirir. Bu iltihapları yok edip iyileştirmenin en etkili yolu doktora görünmek ve gereken ilaçları doktor tavsiyesi ile kullanmaktadır. İlaçlara destek olarak iltihap kurutucu bitkiler ve yağlar da kullanılabilir. İşte iltihaba iyi gelen 11 şifalı bitkisel çözümler...