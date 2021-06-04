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Yerel Kırık koluyla eve girip hırsızlık yaparken yakalandı!
Yerel

Kırık koluyla eve girip hırsızlık yaparken yakalandı!

Ankara'da bir kolu kırık olmasına karşın bir eve girerek cep telefonu çalan zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 23:50:00 -
Kırık koluyla eve girip hırsızlık yaparken yakalandı!

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde oturan Kifayet A'ya ait eve giren hırsız, kendisinin cep telefonunu alarak kaçtı.

Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, ikinci kattaki bir evin penceresinden kaçan zanlının görüntüsü tespit edildi. Mehmet E. Ç. olduğu belirlenen zanlının, bir kolunun ise kırık ve alçıda olduğu görüldü.

Olay yerinden bir taksiye binerek kaçan zanlı, kısa sürede yakalanırken, 500 lira karşılığında sattığı cep telefonu ise bulunarak Kifayet A'ya teslim edildi.

Zanlının bir süre önce cezaevinden çıktığı ve çok sayıda sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

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