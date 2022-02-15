  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kırgızistan'dan sürpriz Türkiye açıklaması: Size teklif edebileceğimiz şeyler var
Dünya

Kırgızistan'dan sürpriz Türkiye açıklaması: Size teklif edebileceğimiz şeyler var

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Türkiye'ye teklif edebilecekleri bazı şeylerin olduğunu söyledi

Yeniakit Publisher
2022-02-15 16:15:00 -
Kırgızistan'dan sürpriz Türkiye açıklaması: Size teklif edebileceğimiz şeyler var

Ülkesinin Türk yatırımlarına ihtiyacı olduğunu belirten Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odasında, Türkiye örneğini takiben reform yapacaklarını ifade ederken, 'Bizim sizden (Türkiye'den) öğrenebileceğimiz şeyler var ve bizim de size teklif edebileceğimiz bir şeyler var.' dedi.

 

Caparov, düzenlediği basın toplantısında, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerine dair AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

"Kırgızistan'ın hemen hemen tüm sektörlerinin Türk yatırımlarına ihtiyacı var." diyen Caparov, "Türkiye ile ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Caparov, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odasında, Türkiye örneğini takiben reform yapacaklarını ifade ederken, "Bizim sizden (Türkiye'den) öğrenebileceğimiz şeyler var ve bizim de size teklif edebileceğimiz bir şeyler var." dedi.

Türkiye'nin sanayi kümeleri oluşturmasına benzer bir şekilde Kırgızistan'da da sanayi bölgeleri kuracaklarına dikkati çeken Caparov, şunları kaydetti:

"Bunun için 789 hektarlık arazi hazırladık. Burada sadece Avrasya Ekonomik Birliği pazarı için değil, Avrupa Birliği pazarından Genelleştirilmiş Tercih Sistemi (VSP+) çerçevesinde yararlanmaları için Türk yatırımcıları bekliyoruz. Sizinle birlikte Avrupa'ya ortak mallar satabiliriz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay