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Yerel Kiraz ağacı sonu oluyordu
Yerel

Kiraz ağacı sonu oluyordu

Zonguldak'ta bir vatandaş kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 15:58:00 -
Kiraz ağacı sonu oluyordu

Zonguldak'taki olay, Ontemmuz Mahallesi Ayyıldız Caddesinde meydana geldi. İsmail Gök (32) evinin bahçesinde kiraz toplamak için ağaca çıktı.

Ardından Gök’ün ayağının altındaki dalın kopması sonucunda metrelerce yüksekten yere düştü.

Ailesinin fark etmesi üzerine hemen olay yerine sağlık ekipler çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Gök’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan Gök’ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

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