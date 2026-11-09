Kiralık sosyal konutlarda kura heyecanı! TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ tarafından İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekilişine çevrildi. İlk etapta 1.071 konutun hak sahiplerine tahsis edileceği projede, kura çekilişinin tarihi merak konusu oldu. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kiralık konut kura tarihini ve sonuçların açıklanacağı günü araştırıyor. Peki, TOKİ kiralık konut kurası ne zaman yapılacak, sonuçlar açıklandı mı? İşte son gelişmeler ve kura takvimine ilişkin ayrıntılar...

TOKİ KİRALIK KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ BELLİ Mİ?

İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesiyle ilgili son durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum paylaştı.

Kiralık konut kurası kasım ayı sonu veya aralık ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle çekilecek.

TOKİ KİRALIK EVLERİ NERELERDE OLACAK?

3 sene boyunca kiralanabilecek konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yer alacak.

TOKİ KİRALARI NE KADAR OLACAK?

1+1 konut için; 10 bin lira,

2+1 konut için; 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi.

3+1 konutlar için 15 bin lira,

4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutlar kiralanacak.