Kinini kusan Ekrem İmamoğlu'na Mehmet Metiner'den 'Akit' tokadı: Yandaş basın istiyor hazret!

Göreve geldiği günden bu yana icraatlardan ziyade skandallarla kamuoyunu meşgul eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında Akit TV muhabirinin yönelttiği sorulara cevap vermek yerine hakaret dilini tercih etti.

İmamoğlu, “Adil, Yeşil ve Yaratıcı İstanbul Yolunda 18 Ay” başlığıyla düzenlediği sözde “hesap verme” etkinliğinin ardından, Haliç Kongre Merkezi’nde gazetecilerle bir araya geldi.

Gereksiz şovlarla gündem olma çabasına giren Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularına cevap verdiği sırada Akit TV muhabirinin, “Halk Ekmek sıralarındaki kuyruk” ve “toplu taşımadaki yoğunluk” meseleleriyle ilgili yönelttiği sorulara, “Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem” şeklinde yakışıksız bir cevap verdi.

"Yandaş basın istiyor hazret!"

Yerli ve milli medyanın gür sesi Akit’i hedef alan CHP'li İBB başkanına bir tepki de AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner'den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Metiner, "Yandaş basın istiyor hazret!" ifadelerini kullandı.

İşte Mehmet Metiner'in o paylaşımı:

Ekrem İmamoğlu kendisine soru soran Akit gazetesi muhabirinden rahatsızlık duymuş...

Duyabilir, eyvallah...

Lakin Akit gazetesine sarfettiği laflar edep sınırlarını aşıyor...

Kınıyorum...

“Herkesi kucaklayacağım” diyen biri sözünün eri olmalı...

Yandaş basın istiyor hazret!