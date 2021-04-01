Kimsesiz vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçları karşılanacak
Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kimsesiz vatandaşlar için harekete geçti. Vakıf, bu doğrultuda kimsesiz- bimekan vatandaşlarımızın 01 Haziran 2021-31 Ekim 2021 tarihleri arasında 153 günlük barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hizmet alımı ihalesine çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilanda konuyla ilgili olarak, “01 Haziran 2021-31 Ekim 2021 tarihleri arası 220 kişi için, 153 gün barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması hizmet alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir” denildi.
Bu hayırlı işin ihalesi; 22.04.2021 tarih ve saat 10:00’da Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak.
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