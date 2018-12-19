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Kimsenin gözünün yaşına bakılmadı! 2 bin 551 kişiye ceza kesildi

1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan 2 bin 551 sürücüye ceza kesildi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 17:05
Kimsenin gözünün yaşına bakılmadı! 2 bin 551 kişiye ceza kesildi

Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımada kullanılan araçlara, 1 Aralık - 1 Nisan'da kış lastiği takılması zorunluluğu bulunuyor. Araçların denetimi ise Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda trafik ekiplerince yapılıyor. Bu kapsamda 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğuna yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Polis sorumluluk bölgelerinde 1-15 Aralık'ta yapılan denetimlerde, kış lastiği kuralına uymayan 2 bin 551 sürücüye ceza verildi.

En fazla ceza Şırnak'ta uygulandı

Kış lastiği takılmaması nedeniyle en fazla ceza işlem 290 rakamıyla Şırnak'ta uygulandı. Şırnak'ı, İstanbul 221 ve Ankara 172 ceza sayısıyla takip etti. Söz konusu kurala uymayan sürücülere 715 lira ceza kesiliyor. Kış lastiği cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2019 itibarıyla güncellenecek.

Geçtiğimiz yıl bin 507 sürücüye ceza kesildi

Kış lastiği takma zorunluluğu, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar için geçerli ancak kış şartlarında tüm araçlarda kullanılması güvenli seyahat için büyük önem taşıyor. Polis sorumluluk bölgelerinde 1 Aralık 2017-31 Mart 2018'de kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan bin 507 sürücüye ceza kesilmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 17:05
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Ankara
  4. Şırnak
  5. 5 Aralık
  6. Emniyet Genel Müdürlüğü
  7. Maliye Bakanlığı

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