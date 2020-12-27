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Gündem ‘Kimin eli kimin cebinde belli değil’ !Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaptıkları yanlarına kalmadı
Gündem

‘Kimin eli kimin cebinde belli değil’ !Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaptıkları yanlarına kalmadı

Magazin dünyası için sıkça kullanılan ‘Kimin eli kimin cebinde belli değil’ sözü bir kez daha gerçeğe dönüştü. Bir dönem gayrimeşru ilişki yaşayan kadınları eleştiren Ece Erken, daha önce evli olan ve bir süre sonra boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı gayrimeşru ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 16:38:00 - 2020-12-27 16:46:35
‘Kimin eli kimin cebinde belli değil’ !Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaptıkları yanlarına kalmadı

Rezilliklerin her daim eksik olmadığı kokuşmuş magazin dünyası için sıkça kullanılan ‘Kimin eli kimin cebinde belli değil’ sözü bu kez Ece Erken’in gayrimeşru ilişkisi ile gerçeğe dönüştü. Bir dönem gayrimeşru ilişki yaşayanları televizyon ekranlarından eleştiren ve daha sonra ise evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile gayrimeşru ilişki yaşayan Ece Erken’den yeni bir haber geldi. Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Benim de hayatımda kimse yoktur, sevgiler” diyerek gayrimeşru ilişki yaşadığı Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldığı mesajını verdi.

 ‘Yuva bozanın yuvası olmaz’

Mahmutyazıcıoğlu ile gayrimeşru birlikteliğin nedeniyle bir dönem büyük tepki toplayan Ece Erken’in sosyal medyadan yaptığı paylaşım yorum yağmuruna tutuldu. Erken için “Yuva bozanın yuvası olmaz”, “Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaptıkları yanlarına kalmadı.” gibi yorumlar yapıldı.

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Yorumlar

SUZAN

İNANMAM,KOLAY DÜSMEZ BU MODELLER YAKADAN.ÜÇ GUN SONRA GENE DUYARSINIZ BERABERLER,UAPIŞIR GENE BIRAKMAZLAR.
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SUZAN

AYRICA BUGÜN YUVA YIKMIS VE YIKTIĞIYUVANJN ÜSTUNE YUVA KURMUŞ,SAHTE MUTLULUGUNU GÜLEN FOTOGRAFLARLA,BILMIS,BILMİS KONUSMALARIYLA TESCİLLEYENLER VAR.KİMİNIN KARISI,KIMIN KOCASI,YILLAR EVVEL ESLERINI LONDRALARDA ERKEK GÜZELLERIYLE RESIMLERI CEKILIP KOCASI TARAFINDAN TEKME YIYENLER DE VAR.VE ASTARI YIRTIK OLARAK DOLASIYORLAR.HAKLISINIZ MAGAZİN DÜNYASI GERCEKTEN COK CİRKİN.
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