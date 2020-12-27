‘Kimin eli kimin cebinde belli değil’ !Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaptıkları yanlarına kalmadı

Rezilliklerin her daim eksik olmadığı kokuşmuş magazin dünyası için sıkça kullanılan ‘Kimin eli kimin cebinde belli değil’ sözü bu kez Ece Erken’in gayrimeşru ilişkisi ile gerçeğe dönüştü. Bir dönem gayrimeşru ilişki yaşayanları televizyon ekranlarından eleştiren ve daha sonra ise evli avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile gayrimeşru ilişki yaşayan Ece Erken’den yeni bir haber geldi. Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Benim de hayatımda kimse yoktur, sevgiler” diyerek gayrimeşru ilişki yaşadığı Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldığı mesajını verdi.

‘Yuva bozanın yuvası olmaz’

Mahmutyazıcıoğlu ile gayrimeşru birlikteliğin nedeniyle bir dönem büyük tepki toplayan Ece Erken’in sosyal medyadan yaptığı paylaşım yorum yağmuruna tutuldu. Erken için “Yuva bozanın yuvası olmaz”, “Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaptıkları yanlarına kalmadı.” gibi yorumlar yapıldı.