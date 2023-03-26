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Sağlık Kime sorsanız hasta! Peki, ama neden? Hastaneler dolup taşmaya başladı
Sağlık

Kime sorsanız hasta! Peki, ama neden? Hastaneler dolup taşmaya başladı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 07:25:00 -
Kime sorsanız hasta! Peki, ama neden? Hastaneler dolup taşmaya başladı

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte, hastaneler adeta dolup taşmaya başladı. Okul çağındaki çocuklarda ateşli seyreden solunum yolu hastalıklarındaki artışın sebebi ise merak ediliyor.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, solunum yolu enfeksiyonlarında belirgin bir artış olduğunu belirterek, bunun kıştan bahar aylarına geçişte beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Balık havanın bir anda ısınıp soğuduğu bahar aylarında üst solunum yolu rahatsızlıklarına neden olan viral enfeksiyonlarda artış görüldüğünü belirterek, "Solunum yolu enfeksiyonlarında son zamanlarda belirgin bir artış var ama bu bir salgın boyutunda değil. Uzun yıllardan beri ülkemizde kıştan bahar ayına geçişte bu tabloyu görürüz." ifadesini kullandı.

Sadece pandemide maske-mesafe önlemlerinin de etkisiyle söz konusu enfeksiyonların yoğun görülmediğini anımsatan Balık, bu yıl hem tedbirlerin bırakılması hem de iki yıllık dönemde bağışıklık sisteminin virüsleri bir miktar unutmasının viral enfeksiyonlarda hızlı artışa sebep olduğuna işaret etti.

En sık görülen 5 solunum yolu enfeksiyonu

Balık, geçmiş yılların aynı dönemine kıyasla hastane başvurularında artış görüldüğünün altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda en sık gördüğümüz enfeksiyonlar influenza (grip), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV ), rhinovirüs, adenovirüs ve Kovid-19. Hastanemizde poliklinik başvurularında son dönemde yaklaşık yüzde 20'lik bir artış var. Burada önemli olan insanların çevresinde hastaların sayısının arttığını gözlemlediği andan itibaren bireysel korunma tedbirlerini almaya başlaması.
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Özellikle hastalık belirtisi gösteren kişilerin toplum içine girerken, maske takmayı bir alışkanlık haline getirmesinde kesinlikle yarar var. Solunum yolu enfeksiyonları dinç kişilerde ağır seyretmese bile risk grubundaki kişilerde ağır hatta ölümcül seyredebilir."

"Bazıları uzun süre geçmeyen belirtiler oluşturabilir"

Uzun dönem geçmeyen hastalık belirtilerinin de dikkate alınması gerektiğini dile getiren Balık, altta yatan hastalığı olanlar, sigara içenler veya sağlıksız bir yaşam sürdüren kişilerde bu tip enfeksiyonların daha geç iyileştiğini vurguladı.

Bazı solunum yolu enfeksiyonlarının özelliği gereği uzun süre geçmeyen belirtiler oluşturabildiğini ifade eden Balık, şunları söyledi:

"Örneğin, RSV uzun süre öksürüğe sebep olabiliyor, Kovid-19'da uzamış semptomlar görülebiliyor. Son dönemde maalesef Kovid-19 testleri eskisi kadar yaygın yapılmıyor, birçok kişi test vermeye gitmiyor. Ancak elimizde bu hastalığa göre ilacımız var, test yaptırılıp Kovid-19 çıkarsa daha kısa süre içinde hastalık engellenebiliyor. Bu sayede özellikle uzamış belirtiler görülmeden önüne geçiliyor.

Bunun yanında solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı sinüzit, bronşit gibi komplikasyonlar da gelişebiliyor, bu da uzun süren belirtileri ortaya çıkarıyor. Hastalık belirtileri uzun süren kişiler mutlaka tekrar hekimlerine görünmeli, bunun nedeni ancak bu şekilde anlaşılıp tedavi ona göre yeniden düzenlenebilir."

Mayıs ortasından itibaren hızlı gerileme bekleniyor

Prof. Dr. İsmail Balık, solunum yolu enfeksiyonlarında genellikle mayıs ayı ortasından itibaren azalma beklendiğine işaret etti.

Bunun tek istisnasının bazı enfeksiyonlarda görülebilecek yeni varyantlar olduğunu aktaran Balık, şunları söyledi:

"Kovid-19 veya influenzanın yeni varyantlarının ortaya çıkması, yaz aylarında da bu hastalıklarda pik yaşanmasına neden olabilir, geçmişte çok sık olmasa da benzer tabloları gördük. Böyle bir durum söz konusu olmadığı sürece, uzun yıllar ortalamalarına baktığımızda mayısın ortalarından itibaren solunum yolu enfeksiyonlarında hızlı bir gerileme görürüz."

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