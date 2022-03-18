Kim Boo-Kyum: 1915 Çanakkale Köprüsü uluslararası lojistik açıdan önemli
Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'nun "1915 Çanakkale Köprüsü uluslararası lojistik açısından da önemlidir" dedi.
Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara- Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde konuştu.
Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, doğu ile batı arasında barış ve vefa çağını başlatan bir köprü olacağını, köprünün uluslararası lojistik açısından da önemli olacağını söyledi.
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