Kilo verirken öğün atlamayın

KİLO VERİRKEN ÖĞÜN ATLAMAYIN

Kilo vermek için yapılmaması gerekenler bulunduğunu dile getiren Diyetisyen ve Yaşam Koçu Tuğba Yaprak, "Paketli gıdalar kimyasal olan koruyucuları, sağlıksız eklenti şekerleri, rafine şekerleri, zararlı yağları içermektedir. Fast foodlar sağlıksız koşullarda yapılmaktadır ve sağlıksız yağları içermektedir. Sağlıklı kilo kaybı için mümkün olduğunca paketli gıdaları, gazlı içecekleri, fast food tarzı besinleri hayatınızdan uzak tutmalısınız.

SAĞLIKLI KİLO KAYBI İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Sağlıklı kilo kaybı için öğünleri düzenli tüketmek önemlidir. Ara öğün yapıldığında uzun süre açlık olmayacağından ana öğünde daha az besin tüketilir ve daha kolay doygunluk sağlanır. Ayrıca ara öğün yapmak kan şekerini de dengelemektedir. Ara öğün yapmayan kişilerde uzun süreli açlık durumuna bağlı olarak kan şekeri hızla düşmekte ve çabuk ulaşabilen basit karbonhidrat içeriği yüksek fast-food gıda tüketimine başvurulmaktadır. Bu yüzden ara öğünler kesinlikle atlanmamalıdır. Ana öğünler atlandığında ise vücut sürekli aç bırakılmaya bağlı olarak depolama yapabilmektedir. Bu yüzden kilo verme sürecinde ana-ara öğünler kesinlikle atlanmamalıdır" şeklinde konuştu.

"BU SÜREÇTE SABIRLI OLUN VE SAĞLIKLI BESLENMEYE DEVAM EDİN"

Kilo kaybının sabırlı olunması gereken uzun ve zorlu bir süreç olduğunu belirten Yaprak, "Bu süreçte beklediğiniz sonuçları kısa sürede alamadığınızda umutsuzluğa kapılıp sağlıksız popüler diyetlere başvurmamalısınız. Sağlıksız diyetlerle kısa sürede verdiğiniz kiloları normal yeme düzeninize geçtiğinizde mutlaka geri alacaksınızdır. Bu nedenle sabırlı olun ve sağlıklı beslenmeye devam edip bunu yaşam tarzı haline dönüştürmeye özen gösterin” ifadelerini kullandı.