Doğu Akdeniz’deki restleşmeler İsrail basınında: Siyonistler korkudan filosunu büyütüyor

Gazze'de soykırıma imza atan terör devleti İsrail, Mavi Vatan'da Türk sancağının gölgesini görünce neye uğradığını şaşırdı. Kahraman Türk Deniz Kuvvetleri’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik hamleleri ve kararlı varlığı karşısında panikleyen işgalciler, çareyi filolarını büyütmekte arıyor.

Terör devleti İsrail, boyuna bakmadan Türkiye ile denizlerde de boy ölçüşmeye kalkıyor. İsrail merkezli Ynet, Türk Deniz Kuvvetleri’nin son yıllarda Doğu Akdeniz’de daha önce düzenli varlık göstermediği bölgelere deniz unsurları konuşlandırmaya başladığını yazdı.

Haberde Türkiye’nin şu aşamada İsrail Donanması için “birincil referans tehdidi” olmadığı ancak, bölgedeki Türk deniz varlığının İsrail tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.

İSRAİL FİLOSUNU BÜYÜTMEYİ PLANLIYOR!

Siyonist İsrailli güvenlik çevrelerinin değerlendirmelerine göre, artan faaliyetler nedeniyle Türk ve İsrail savaş gemilerinin bazı durumlarda birbirlerine yakın bölgelerde görev yaptığı bir deniz ortamı ortaya çıkıyor. Ynet ayrıca İsrail Donanması’nın bu yeni stratejik ortam nedeniyle kapasitesini büyütmek istediğini aktarıyor. İsrail’in mevcut 15 füze gemisinden oluşan filosunu önce 17’ye, ardından 19 ve nihayetinde 21 gemiye çıkarmayı planladığı belirtiliyor.