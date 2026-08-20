Muhalif çevreler hangi dünyada yaşıyor! İsrail’in üsse saldırısındaki mesaj net şekilde Türkiye’ye…

İsrail’in son günlerde Türkiye ile giderek tırmandırdığı gerginliği sosyal medya hesabından yorumlayan Darıcılı; “İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve diğer İsrailli yetkililer Suriye’deki askeri üs saldırısının gerekçesini açıkça Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığı üzerinden anlatıyor. Katz doğrudan Erdoğan’a seslenerek ‘İsrail’in kararlılığını test etmeyin’ diyor. Ama Türkiye’de bazı çevreler, sırf muhalefet etmek adına hâlâ ‘Bu mesaj Türkiye’ye yönelik değildi’ diyebiliyor. Ben başka bir dünyada mı yaşıyorum ya? Saldırının hedefi Suriye’deki bir askeri üs olabilir; fakat verilen siyasi ve askeri mesaj, açık ve net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve bölgedeki Türk çıkarlarınadır” ifadelerini kullandı.