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Gündem Muhalif çevreler hangi dünyada yaşıyor! İsrail’in üsse saldırısındaki mesaj net şekilde Türkiye’ye…
Gündem

Muhalif çevreler hangi dünyada yaşıyor! İsrail’in üsse saldırısındaki mesaj net şekilde Türkiye’ye…

Yeniakit Publisher
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Muhalif çevreler hangi dünyada yaşıyor! İsrail’in üsse saldırısındaki mesaj net şekilde Türkiye’ye…

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, soykırım suçlusu Netanyahu’nun Suriye’ye yönelik saldırıları üzerinden Türkiye’yi tehdit etmesine aldırış etmeyen muhalefete tepki gösterdi.

İsrail’in son günlerde Türkiye ile giderek tırmandırdığı gerginliği sosyal medya hesabından yorumlayan Darıcılı; “İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Katz ve diğer İsrailli yetkililer Suriye’deki askeri üs saldırısının gerekçesini açıkça Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığı üzerinden anlatıyor. Katz doğrudan Erdoğan’a seslenerek ‘İsrail’in kararlılığını test etmeyin’ diyor. Ama Türkiye’de bazı çevreler, sırf muhalefet etmek adına hâlâ ‘Bu mesaj Türkiye’ye yönelik değildi’ diyebiliyor. Ben başka bir dünyada mı yaşıyorum ya? Saldırının hedefi Suriye’deki bir askeri üs olabilir; fakat verilen siyasi ve askeri mesaj, açık ve net bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve bölgedeki Türk çıkarlarınadır” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Milli Meselelerde Sessizlik Kimin İşine Yarar? Orta Doğu ateş çemberinden geçiyor. İsrail’in bölgedeki gözü dönmüş yayılmacılığı, Suriye’deki pervasız saldırıları artık gizli bir ajanda olmaktan çıktı. Doğrudan sınır güvenliğimizi, egemenliğimizi tehdit eden bir boyuta ulaştı. Uluslararası hukuku hiçe sayan bu hoyratça adımlar karşısında, akademik çevrelerden yükselen haklı bir feryat var: Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı hoca, Netanyahu’nun Türkiye’yi açıkça hedef alan tehditlerine karşı muhalefetin takındığı vurdumduymaz tavra isyan ediyor. Ve maalesef sorduğu soru, toplumun geniş bir kesiminde yankı buluyor: Bizim muhalefetimiz neden her şeye ses verirken, ABD ve İsrail’in bu tehditlerine karşı adeta dilsiz kesiliyor? Demokrasilerde iktidarı eleştirmek, yanlışları söylemek en doğal haktır. Ancak konu devletin bekası, sınır boylarımızın güvenliği olduğunda o eleştiri zırhını bir kenara bırakıp tek bir yumruk olmak gerekir. Sınırlarımızda haritalar yeniden çizilmeye çalışılırken, egemenliğimize dil uzatılırken muhalefetin bu durumu sıradan bir iç siyaset polemiği gibi görmesi veya derin bir sessizliğe bürünmesi kabul edilemez. Bu ülkenin muhalefeti, küresel emperyalizmin bölgeyi istikrarsızlaştırma çabalarına karşı en gür sesi çıkarmak zorundadır. Dünyanın dört bir yanında vicdan sahibi insanlar İsrail’in saldırganlığına karşı sokaklara dökülürken, ülkemizdeki muhalefet blokunun bu net jeopolitik tehditleri görmezden gelmesi milli çıkarlarımıza zarar vermektedir. Unutmamak gerekir ki, dış politikada sergilenen cılız ve kararsız duruşlar, Türkiye’ye karşı plan kuran odaklara cesaret verir. Gün, iç siyasi hesaplarla veya yapay gündemlerle vakit kaybetme günü değildir. Gün, ülkenin hak ve menfaatlerini korumak için, dış tehditler karşısında devletin ve milletin yanında amasız, fakatsız dik durma günüdür.
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