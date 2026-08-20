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Gündem Motosikletli saldırgan kıskıvrak yakalandı! İzmir’de CHP’li başkanın aracına silahlı saldırı
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Motosikletli saldırgan kıskıvrak yakalandı! İzmir’de CHP’li başkanın aracına silahlı saldırı

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Motosikletli saldırgan kıskıvrak yakalandı! İzmir’de CHP’li başkanın aracına silahlı saldırı

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın park halindeki boş makam aracına çalıntı motosikletle gelerek silahla ateş eden 21 yaşındaki şüpheli, belediye güvenlik personeli ve Yunus polislerince yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi binasının alt katındaki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. (21) isimli şahıs, çalıntı olan bir motosikletle belediye binası otoparkına geldi.

Şüpheli, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a ait park halindeki boş makam aracına tabancayla 3-4 el ateş açtı.

 

Kaçmaya çalışırken güvenlik görevlilerince yakalandı

Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli K.S., belediye güvenlik görevlileri tarafından anında müdahale edilerek durduruldu.

İhbar üzerine adrese hızla sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus polis ekipleri, şüpheliyi suç aleti silahla birlikte teslim aldı.

Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli K.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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Enağır ceza ugulansın

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Yasa Dışı Ekonominin Kaçınılmaz Sonucu: Rüşvet, Mafyalaşma ve Şiddet Sarmalı! Demokratik toplumların ve modern devlet yapılarının en büyük düşmanı, kamu gücünün şahsi ya da illegal menfaatler doğrultusunda kötüye kullanılmasıdır. Son dönemde yerel yönetimler ve siyasi figürler etrafında yoğunlaşan silahlı saldırılar, meselenin sadece bireysel husumetlerden ibaret olmadığını göstermektedir. Şeffaflığın kaybolduğu, rüşvet ve illegal işlerin kurumsallaştığı her yerde, mafyavari yapıların sahneye çıkması sosyolojik ve ekonomik bir kaçınılmazlıktır. Yasa dışı paranın ve rantın döndüğü alanlar, doğası gereği resmi hukukun koruması altında değildir. İllegal bir anlaşmada taraflardan biri sözünü tutmadığında, uyuşmazlığı çözecek mahkemeler veya yasal merciler bulunmaz. İşte bu noktada "mafya" adı verilen gayrimeşru yapılar, birer yasa dışı hakem veya yaptırım gücü olarak devreye girer. Rüşvet ağlarının kurulduğu, imar rantlarının usulsüz dağıtıldığı veya ihale yolsuzluklarının döndüğü zeminler, bu yapıların en rahat beslendiği ve büyüdüğü bataklıklardır. Gayrimeşru ekonomik ilişkiler başlangıçta gizli saklı yürütülse de, paylaşılan rantın büyüklüğü arttıkça güç savaşları kaçınılmaz hale gelir. Güç savaşlarının lisanı ise hukuk değil, tehdit, şantaj ve silahlı saldırılardır. İzmir'de yaşanan son motosikletli saldırı örneğinde olduğu gibi, kamusal gücü elinde bulunduranların ya da bu güce ortak olmak isteyenlerin illegal dünyayla kurduğu her temas, er ya da geç şiddet sarmalını kentin göbeğine taşır. Saldırganların kıskıvrak yakalanması adaletin tesisi için önemli bir adım olsa da, yalnızca sinekleri öldürmek bataklığı kurutmaya yetmemektedir. Sonuç olarak; mafyavari saldırıların ve yerel yönetimlerdeki şiddet olaylarının önüne geçmenin tek yolu, suçluları yakalamanın ötesine geçmektir. Çözüm; tam şeffaflık, sıkı denetim mekanizmaları ve kamuda rüşvete karşı sıfır tolerans politikasının uygulanmasıdır. Kirli paranın ve illegal işlerin kökü kazınmadıkça, bu paranın yarattığı canavarlar toplumun huzurunu ve devletin saygınlığını tehdit etmeye devam edecektir.
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