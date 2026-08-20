O ilimizde yaşayanlar dikkat! 2 gün denize girişler yasaklandı
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Zonguldak’ta beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle denize girişlere geçici yasak getirildi.
Zonguldak’ta olumsuz hava koşulları öncesi can güvenliği için tedbir alındı.
Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 21 Ağustos’ta tam gün 22 Ağustos’ta ise saat 12.00’ye kadar denize girişlerin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının önem taşıdığı vurgulanarak, belirtilen tarihlerde denize girilmemesi istendi.