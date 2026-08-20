'islamiyet’i seçti' iddialarını yalanladı Roberto Carlos'un eşi Müslüman çıktı

Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nın unutulmaz isimlerinden Roberto Carlos'un Müslüman olduğu öne sürülmüştü. İddiaların ortaya çıkmasında Carlos'un Müslüman olan Souhaila Ettahiri ile evlenmesi ve çiftin düğününde İslami geleneklere yer verildiğine ilişkin haberler etkili oldu.Brezilya'daki Müslüman toplumunun isimlerinden Sheikh Jihad Hammadeh'in Carlos'un İslamiyet'i seçtiği yönündeki açıklamaları da iddiaları güçlendirdi.

Hakkında ortaya atılan iddiaların ardından sessizliğini bozan Roberto Carlos, Müslüman olmadığını açıkladı.

Suudi Arabistan basınından Okaz'a konuşan Carlos, İslam dinine büyük saygı duyduğunu ancak din değiştirdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Brezilyalı efsane, eşini namaz kılarken görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederken, Müslüman olduğu yönündeki söylentileri açık bir şekilde reddetti.

Carlos'un açıklamasının ardından bu kez gözler eşi Souhaila Ettahiri'ye çevrildi. Fas-Lübnan asıllı futbol menajeri Ettahiri ile hayatını birleştiren Roberto Carlos, evliliğini uzun süre kamuoyunun gözünden uzakta yaşamayı tercih etti.

Carlos'un din değiştirdiğine yönelik iddiaların evliliği üzerinden ortaya atılması, çiftin birlikteliğini de yeniden gündeme taşıdı.

Roberto Carlos, Müslüman olduğu iddiasını reddederken eşinin inancına duyduğu saygıyı da özellikle vurguladı. Carlos'un açıklamasıyla birlikte, Müslüman eşi nedeniyle kendisinin de İslamiyet'i seçtiği yönündeki iddialara doğrudan yanıt gelmiş oldu.