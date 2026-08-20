Filistinli lider, Siyonist işgalin boyutuna dikkat çekti: Son 78 yılın en tehlikelisi

Bergusi, AA’ya verdiği röportajda, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşmaları'nın "öldüğünü" dile getirerek, Tel Aviv’in Batı Yaka’yı ilhak etmeyi ve Filistinlileri göçe zorlamayı amaçlayan planını hayata geçirmek için Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri “öncü güç” olarak kullandığını ifade etti.

Nablus’un güneyindeki Kusra beldesindeki ablukayı hatırlatan Bergusi, buradaki saldırı ve ablukayı Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun "rollerinin bütünleşmesi" şeklinde nitelendirdi.

Bergusi, Kusra’da yaşananların "1948’den bu yana Filistin’in maruz kaldığı en tehlikeli durumlardan biri" olduğunu vurguladı.

Batı Yaka yahudileştirilmek isteniyor

"İsrail’in yerleşim birimlerindeki güvenlik yetkilerini ordudan polise devretmesi, Batı Yaka’nın Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere teslim edilmesi yönünde bir adım." değerlendirmesini yapan Bergusi, bunun bölgedeki durum açısından ciddi bir gelişme olduğunu dile getirdi.

"İsrail Batı Yaka’nın tamamını ilhak etmeyi ve Yahudileştirmeyi, bölge sakinlerini göçe zorlamayı amaçlayan planını hayata geçirmek için sömürgecileri ve terörist yerleşimcileri öncü güç olarak kullanıyor." diyen Bergusi, bunun 1948’deki Nekbe'de yaşananlara benzer "tehlikeli bir etnik temizlik" anlamına geldiğini belirtti.

Bergusi, o dönemde Siyonist çeteler tarafından kullanılan, aralarında İrgun ve Stern’in de bulunduğu yöntemlerin bugün "terörist çeteler" tarafından kullanıldığını söyledi.

"Durum son derece tehlikeli ve mümkün olan tüm yollarla harekete geçilmesi gerekiyor." diyen Bergusi, İsrail’in bu aşamaya gelerek bölgede istediği gibi hareket edebilmesinin, ülkelerin sessizliği ve bölgesel düzeyde gerekli adımların atılmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Bergusi, Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının Kusra ile sınırlı olmadığını kaydetti.

"Yaşananların İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler arasındaki işbirliğinin giderek arttığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulunan Bergusi, taraflar arasında giderek daha fazla bütünleşen bir yapı oluştuğunu söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos'tan bu yana Kusra'daki 3 Filistinli aileyi, evlerine giden yolları kapatarak ve ev sahiplerinin giriş çıkışlarını engelleyerek kuşatma altında tutuyor.

Ailelerin evlerini terk etmeye zorlanmalarından ve evlerine el konulmasından endişe ediliyor.

"En tehlikeli kararlardan biri güvenliğin polise verilmesi"

Bergusi, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın, gasbedilen topraklardaki yerleşim birimlerindeki güvenlik yetkilerinin ordudan İsrail polisine devredilmesi yönündeki niyetini açıklamasına da değinerek, bu kararı Batı Yaka’daki “en tehlikeli gelişmelerden biri” olarak nitelendirdi.

Bu kararın, “Batı Yaka’nın (İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir’in eline ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere bırakılması” anlamına geldiğini savundu.

Fanatik İsraillilerin toplumun “tüm unsurlarına sızdığını ve girdiğini” belirten Bergusi, "İsrail ordusu herhangi bir yerleşimci üzerinde herhangi baskı uygulamaktan kaçınıyor." dedi.

Kusra’da yaşananları buna örnek gösteren Bergusi, beldede “evlerin kuşatma altında tutulduğunu, su, elektrik ve gıdadan mahrum bırakıldığını” belirterek, bunun “son derece tehlikeli” olduğunu tekrarladı.

Bergusi, ABD’nin tutumunu da eleştirerek, “Barışa önem verdiğini iddia eden ve bir barış konseyi kuran ABD, İsrail’i gerçek anlamda kınamadı.” dedi.

Kusra’daki evine ulaşması için ABD vatandaşı bir kişinin güvenliğinin sağlanacağı yönündeki iddialara ilişkin Bergusi, konunun yalnızca belirli bir ABD vatandaşının korunmasının ötesinde olduğunu, tüm Filistinlilerin korunma hakkıyla ilgili olduğunu söyledi.

"Yalnızca ABD vatandaşlığı taşıyan biri mi korunmalı, neden, diğer Filistinliler insan değil mi?" diye soran Bergusi, şöyle devam etti:

"ABD, İspanya veya Filistin vatandaşlığı taşıyan Filistinli arasında hiçbir fark yok. Bunların hepsi Filistinli ve hepsine saygılı davranılması gerekiyor. İsrail’in yaptığı, uluslararası hukukun tüm kurallarının ihlalidir."

İki devletli çözüm hakkında

Batılı ülkelerin tutumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bergusi, İsrail’e karşı herhangi bir adım atmadan iki devletli çözümden söz etmeyi sürdüren ülkeleri eleştirdi.

Bergusi, "İsrail, Filistin devletinin bağımsızlığı ve iki devletli çözüm fikrini katlederken herhangi bir cezai tedbir almadan iki devletli çözümden söz etmeyi sürdüren Batılı ülkeler, fiilen ikiyüzlülük yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bergusi, tehlikeli olarak nitelendirdiği gelişmelerle mücadelenin yalnızca siyasi tutumlarla sınırlı olmadığını, Filistinlilerin topraklarında kalabilmelerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

"Bunun tek bir yolu var." diyen Bergusi, Filistin halkının "kahramanlığını" ve işgal altındaki Doğu Kudüs, Mescid-i Aksa, Nablus ve diğer bölgelerdeki direnişini överek, "Nablus ve Gazze halkı gibi tüm Filistin halkı direniyor." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin topraklarında kalmasının, bölgede yaşayan Filistinlilerin sayısının İsrailli Yahudilerin sayısından fazla olmasını sağladığını belirten Bergusi, bunun "devam eden İsrail planlarının başarısızlığa uğratılmasının temel nedeni" olduğunu söyledi.

Ancak Filistinlilerin direnişinin desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Bergusi, bunun başarıya ulaşmasının "uluslararası hukukun tüm kurallarını ihlal eden hükümete karşı cezai tedbirlerin uygulanmasıyla birlikte yürütülmesi gerektiğini" ifade etti.

Filistin'de "birleşik strateji" çağrısı

Filistin içindeki duruma ilişkin de Bergusi, resmi kurumlar ve Filistinli gruplara vatandaşların topraklarında kalabilmesini destekleme ve ulusal birlik yönünde hareket etme çağrısında bulundu.

Bergusi, mevcut aşamanın Filistin siyasi sürecinin yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini belirterek, "Resmi kurumlarının görevi ulusal birliğe yönelmek ve Oslo Anlaşması’ndan vazgeçmektir." dedi.

"Oslo (Anlaşmaları) öldü, ona bağlı kalmaktan söz etmeyi sürdürmek bir hayale, kaybedilmiş bir şeye bağlı kalmaktır." ifadelerini kullanan Bergusi, herkesi anlaşmaları hayata geçirmek ve Filistin mücadelesini "birleşik ulusal strateji" temelinde yönetebilecek "birleşik ulusal liderlik" oluşturmak için çalışmaya çağırdı.

Bergusi, mevcut aşamayı tarif ederken görüşünü "Bu Nekbe’yi önleme aşamasıdır." şeklinde özetledi.

Filistinliler, 15 Mayıs 1948’de İsrail’in tarihi Filistin topraklarının büyük bölümünde kurulmasının ardından, Siyonist çetelerin gerçekleştirdiği katliamlar ve zorunlu göç ettirmeler sonucu Filistinlilerin topraklarından sürülmesini "Nekbe" olarak adlandırıyor.