Kilis'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Kilis'te 2 otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatıldı.
Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nden ve Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'ndeki galeriden 2 otomobili çalan şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E.K. ile H.K, hakimlikçe tutuklandı.
Biri Gaziantep'te terk edilmiş olarak bulunan 2 otomobil ise sahiplerine teslim edildi.