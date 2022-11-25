  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kilis'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Yerel

Kilis'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kilis'te 2 otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 15:03:00 -
Kilis'te otomobil hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatıldı.

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nden ve Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi'ndeki galeriden 2 otomobili çalan şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E.K. ile H.K, hakimlikçe tutuklandı.

Biri Gaziantep'te terk edilmiş olarak bulunan 2 otomobil ise sahiplerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23