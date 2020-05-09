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Aktüel

Kilis’te mayın aramasında 21 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Mayın Arama Temizleme Timleri (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında 21 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:18:46 -
Kilis’te mayın aramasında 21 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Mayın Arama Temizleme Timleri (ÖMAT) tarafından Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında 21 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildiğini bildirdi.


MSB, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile mayın/EYP aramasında tespit edilenlere ilişkin bilgi verdi. MSB’den yapılan paylaşımda, “Özel Mayın Arama Temizleme Timlerimiz tarafından (ÖMAT) Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki mayın/EYP aramasında 21 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi” denildi. Paylaşımda ayrıca, söz konusu arama faaliyetlerine ve mayınlara ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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