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Aktüel

Kilis’te belediye hizmet için tempoyu attırdı

Kilis Belediyesi, vatandaşlara hizmet götürülmesi için çalışmalarına hız verdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:36:05 -
Kilis’te belediye hizmet için tempoyu attırdı

Kilis Belediyesi, vatandaşlara hizmet götürülmesi için çalışmalarına hız verdi.


Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipleri, park, bahçe ve yeşil alanlardaki çim biçme, ağaç budama, bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kilis Devlet Hastanesi dış cephesi, bahçe bölümü ve otoparkında temizlik çalışmasını gerçekleştirdi.


Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Asri mezarlığa giriş çıkışında Mezarlığa giriş yapan vatandaşları korana virüs konusunda gerekli bilgilendirme yapılmış ve maske dağıtımı yapılarak maskesiz girişe izin verilmediği bildirildi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından il genelinde kaldırım ve asfalt bakım onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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