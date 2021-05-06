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Yerel Kilis'te 33 bin fişek ele geçirildi: 5 gözaltı
Yerel

Kilis'te 33 bin fişek ele geçirildi: 5 gözaltı

Kilis'te bir TIR’da 600 kutu içerisinde 33 bin fişek ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 15:31:00 -
Kilis'te 33 bin fişek ele geçirildi: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye mühimmat kaçakçılığı yapılacağı istihbaratı üzerine Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince tıra düzenlenen operasyonda, aracın farklı bölmelerine gizlenmiş 600 kutu içerisinde 33 bin fişek ele geçirildi.

Araç sürücüsü Suriye uyruklu B.V. ile olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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