Kılıçdaroğlu'nu bitiren gelişme! Sayı 400 bini buldu...

CHP başkanlığı için Kılıçdaroğlu'ndan umduğu cevabı alamayan Muharrem İnce ve kurmayları harekete geçerek kurultay için iki günde 350-400 bin imza topladı.

Toplam imza veren illerin başında Hatay, Sakarya, Kayseri, Konya ve Kütahya'nın geldiği belirtiliyor.

İzmir ve İstanbul'da da delegelerle temas yoluyla imzalar toplanmaya başlandı.

Akşam'a verdiği bir röportajda Kılıçdaroğlu'na "tek adam" eleştirisinde bulundan CHP eski Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın da, kurultay için seçim bölgesindeki delegelerle görüşme yürüttüğü öğrenildi.