Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler: Osmanlı olsaydı okuyamazdım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Osmanlı’nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı, fırsat eşitliğini, eğitimi, aydınlanmayı getirdi" dedi.16 Nisan 2018 Pazartesi 16:29
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Osmanlı’nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı, fırsat eşitliğini, eğitimi, aydınlanmayı getirdi" derken, iktidar olmaları halinde eğitimde yapacakları icraatları da sıraladı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında, 7 kardeşten üniversiteye gidenin sadece kendisinin olduğunu da hatırlattı.
"OSMANLI'NIN VARLIĞINDA BEN OKUYAMAYACAKTIM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balçova Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği tarafından Köy Enstitüleri’nin 78. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek" konulu sempozyuma katıldı. Anadolu’nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğduğunu, 7 kardeşten üniversiteye gidenin sadece kendisinin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bana bu fırsatı sağlayan cumhuriyete ve onun kurucusuna yaşamım boyunca hep minnet duydum. Osmanlı’nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı, fırsat eşitliğini, eğitimi, aydınlanmayı getirdi" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ayrıca, iktidar olmaları halinde eğitimde yapacaklarını tek tek sıraladı.
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hıdır dikerileriyiter16 dk önce bu vatan h..ini ...de kendini nimetden sanıyo. yavuz selim23 dk önce yazik o zaman SKK yi da batiramazdin, FETÖ kuklasi da olamazdin.. ama son 7 yildir da bir Siyasetci namzetine bu kadar gülmezdik. rte29 dk önce birisi eşitmi dedi annesinin baş örtüsü yüzünden subaylıktan olanlar var evinde kur-an oldugu için hor görülenler var hangi eşitlikten bahseder bu yıkıntı. ertyu31 dk önce O zaman okuyamayan 6 kardeşine niye fırsat verilmemiş? Ahmet31 dk önce bu adam okumus bir cahilbaska yorum yok. bir gecede butun milleti cahil birakan CHP zigniyeti. cin , japonya, israil,rusya, veya herhangi bir millet bunu yapti mi? yok yapmadi fakat CHP zihniyeti gericiligi bir ilericilik saniyor. Kayaci31 dk önce ..... kenari Reis32 dk önce Bu s....ak kendini okumsmu saniyor dünyada bundan cahil ve s.lk yok ki faynur34 dk önce keMAL de farkında Osmanlı devam edeydi mevcut zihniyetiyle bir yere gelemicek asalak gibi milletin başına bela olamayacaktı ... ama mevcut sistem onun ve onun gibilerin yuvalanması için gayet olanaklı...keMAL İN OSMANLI KORKUSU TIPKI O...NUN ŞERİATTAN KORKMASI GİBİ BİRŞEY :D Yunus Emre Günaydın38 dk önce senin methettigin cumhuriyette firsat esitligi siz 7 kardesten sadece sana mı üniversite imkanı verdi.. Osmanlı olsaydı hepiniz Darülfünûn talebesi olurdunuz..Senin çapın bu kadar işte.. see41 dk önce okuyamazdın çünkü kafan basmaz bilimeilime, yalancılıklamalı götürüyorsun. ssk nın parasını nerene sakladın önce onun hesabını ver osmanlı olaydı kelle gittiydi senin gibilerin korkusu o zaten