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Aktüel

Kılıçdaroğlu'ndan Sakarya'daki patlamada şehit olan askerler için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 15:35:28 -
Kılıçdaroğlu'ndan Sakarya'daki patlamada şehit olan askerler için taziye mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 jandarma personeli için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "Sakarya'da imha edilmek üzere taşınan havai fişeklerin bulunduğu araçta meydana gelen patlamada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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