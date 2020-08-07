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Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' talimatı! "Onunla ben ilgileneceğim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinin Muharrem İnce ve beraber hareket ettiği isimlerle tartışmaya girmemesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:48:00 -
Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' talimatı! "Onunla ben ilgileneceğim"

Kurultaylar partisi CHP'de panik havası var. Muharrem İnce'nin yeni parti kurma çalışmaları, CHP Genel Merkezi'nde endişeye neden oldu.

İttifak hesaplarını yeniden yapmaya başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, oldukça gergin günler geçirdiği öğrenildi.

Hain ilan ettiler

Muharrem İnce, parti çalışmalarını hızla devam ettirirken CHP içerisinden İnce'ye hain damgası vuruldu.

Kılıçdaroğlu bizzat yanıt verecek

Partinin farklı kademelerinden Muharrem İnce'ye ilişkin açıklamalar gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu konuda talimat geldi.

Konuyla ilgili kimsenin açıklama yapmamasını isteyen CHP Lideri, A Takımı'nın oluşturduktan sonra Muharrem İnce'ye bizzat yanıt vermeyi planlıyor.

İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Bölücü olan kim?

İstanbul ve Ankara'da yoğun görüşme trafiğinde olan Muharrem İnce, kendisine yönelik gelen eleştirilere cevap verirken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" sorusunu sormuştu

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