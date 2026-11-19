Mars’ın kuzey yarım küresindeki Alba Mons çevresinde dikkat çekici bir keşif yapıldı. Bilim insanları, gezegenin yüzeye yakın atmosferinde hidrojen klorür gazına rastladı ve bu bulgunun yer altındaki olası volkanik hareketlilikle bağlantılı olabileceğini değerlendirdi.

Gaz alışılmadık bir zamanda bulundu

Hidrojen klorür Mars’ta daha önce de tespit edilmişti. Ancak bu gaz genellikle gezegenin daha sıcak ve tozlu dönemlerinde görülüyordu. Yeni ölçümler ise Mars’ın Güneş’e en uzak olduğu dönemde yapıldı. Bu nedenle gazın Alba Mons çevresinde ortaya çıkması araştırmacıların dikkatini çekti. Üstelik hidrojen klorür tüm gezegene yayılmış halde değil, belirli bir bölgede ve yüzeye yakın katmanlarda tespit edildi.

Aynı bölgede dar çatlaklar görüldü

Bilim insanları daha sonra Mars yüzeyinin ayrıntılı görüntülerini inceledi. Gazın tespit edildiği çevrede genişliği bir metreden az olan dar çatlaklar belirlendi. Bu çatlakların, yerin derinliklerinden gelen gazların yüzeye ulaşması için bir yol oluşturmuş olabileceği düşünülüyor.

Yerin altında magma ihtimali

Hidrojen klorür, Dünya’da volkanik sistemlerden çıkabilen gazlardan biri. Bu nedenle araştırmacılar Alba Mons’un altında sıcak kayaçlar veya magma bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak henüz gazın belirli bir çatlak üzerinden çıktığı kanıtlanmış değil. Bölgede aktif magma bulunduğunu doğrulayan doğrudan bir bulgu da yok. Araştırmada volkanik faaliyet açısından önemli bir başka işaret olan kükürt dioksit gazına da rastlanmadı.

Mars tamamen “ölü” olmayabilir

Mars’ın geçmişte yoğun volkanik faaliyet yaşadığı biliniyor. Gezegenin farklı bölgelerinde daha önce kaydedilen sarsıntılar da iç yapının tamamen hareketsiz olmayabileceğini düşündürmüştü. Alba Mons’taki yeni gaz bulgusu ise bu ihtimale atmosferden gelen yeni bir ipucu ekledi.

Yeni gözlemler belirleyici olacak

Araştırmacılar şimdi hidrojen klorürün aynı bölgede yeniden ortaya çıkıp çıkmayacağını takip edecek. Gazın tekrar aynı çatlakların çevresinde görülmesi halinde, yer altından gelen volkanik bir kaynak ihtimali daha da güçlenebilir.