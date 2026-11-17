Irak Bakanlar Kurulu, Kerkük petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarlarına taşıyan boru hattının geliştirilmesi için önemli bir karara imza attı. Irak resmi haber ajansı INA’nın aktardığına göre, Başbakan Ali ez-Zeydi başkanlığında Necef vilayetinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, Irak-Türkiye boru hattının düzenlenerek geliştirilmesine ilişkin tavsiye kabul edildi.

12 YIL SONRA PETROL AKIŞI YENİDEN BAŞLADI

Irak Petrol Bakanlığı, teknik ve operasyonel testlerin tamamlanmasının ardından eski boru hattı üzerinden ihracat amaçlı ham petrol sevkiyatının 12 yıl aradan sonra yeniden başladığını duyurmuştu.

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, sevkiyatın başlangıçta günlük 120 bin varil kapasiteyle gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Bakan Hudayyır, akışın aşamalı olarak günlük 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini, ancak bu hedefe ne zaman ulaşılacağının henüz belirlenmediğini bildirmişti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NA ALTERNATİF OLACAK

2014 yılında terör örgütü DEAŞ’ın saldırıları nedeniyle faaliyetleri duran boru hattı, Kerkük petrol sahalarını Türkiye’deki Ceyhan Limanı’na bağlıyor.

Hattın yeniden devreye alınması, Irak’ın petrol ihracat güzergâhlarını çeşitlendirmesi açısından kritik önem taşıyor. Böylece Irak petrolü, Hürmüz Boğazı’ndan geçişe ihtiyaç duyulmadan Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılabilecek.

Bölgede deniz trafiğinin aksadığı bir dönemde kuzey ihracat güzergâhının yeniden kullanıma açılması, Irak’ın petrol sevkiyatında alternatif bir kanal oluşturması bakımından da öne çıkıyor.