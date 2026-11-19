Sosyal medya platformlarının hızla büyüyen potansiyeli, tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Milyar dolarlık teknoloji devleri, daha fazla para kazanmak uğruna gençlerin hayatını tehlikeye atıyor. Çoğu çocuk ve gençlerden oluşan milyonların oynadığı oyunlarda ve izlediği YouTube videolarında; alkol, kumar, uyuşturucu ve cinsel içerikli reklamlarla kötü alışkanlıklar eğlence ve oyun gibi gösterilerek masumlaştırıldı. Hiçbir denetime tabi tutulmayan ve yapay zekâ araçlarının kullanılmaya başlandığı canlı yayınlarda, prim ve haksız kazanç elde etmek isteyen şahıslar kutsal mekânları ve dini ibadetleri dahi oyun malzemesi haline getirdi. Yayınlarda, Kâbe-i Muazzama'nın 3D görselleri kullanılarak "Kâbe Tavaf" adı altında bir etkileşim oyunu kurgulandı. Para karşılığı girilen halaylar, sıra gecelerinin ardından, Şehzade Mustafa anısına cenaze töreni düzenlendi. Törene katılmak için hediye göndermek durumunda kalan kullanıcılar, istismarcıların kurbanı haline geldi.