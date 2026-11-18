Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, Taşkent-Humo Uluslararası Havalimanı’nda Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşid Koçkarov ile Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş tarafından karşılandı.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

Çalışma ziyareti kapsamında Yılmaz’ın yarın Özbekistan-Türkiye İş Dünyası Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı’na katılması bekleniyor. Yılmaz’ın ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva ile görüşmesi öngörülüyor.

GENİŞ TÜRK HEYETİ TAŞKENT’TE

Ziyarete Yılmaz’ın yanı sıra Enerji Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Eren de katılıyor.