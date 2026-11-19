Bu yıl 50’nci kez gerçekleştirilen Altın Direksiyon Ödülleri’nde 90 yeni otomobil arasından dokuz farklı kategoride toplam 27 finalist seçildi. AUTO BILD ve BILD am SONNTAG okuyucularının oyları sonucunda finale yükselen modeller, Almanya’da bulunan DEKRA Lausitzring test merkezinde uzman jüri tarafından detaylı testlerden geçirildi. Yeni Opel Corsa GSE, değerlendirmelerin sonucunda 4.261 puan alarak “En İyi Küçük Otomobil” kategorisinde birinciliğe ulaştı. İlk kalkış performansı, hızlanma, güç aktarımı ve çeviklik gibi kriterlerde elde ettiği yüksek puanlarla öne çıkan model, görüş açıları, sürüş pozisyonu ve kullanım kolaylığı gibi günlük sürüşe yönelik özellikleriyle de jüri üyelerinin beğenisini topladı. Geçtiğimiz yıl Opel Mokka GSE’nin aynı kategoride kazandığı ödülün ardından Corsa GSE’nin de bu başarıya imza atması, Opel’in tamamen elektrikli yüksek performanslı GSE modellerinin başarısını bir kez daha ortaya koydu. Yeni Corsa GSE’nin kazandığı ödülle birlikte Opel, otomotiv dünyasının prestijli organizasyonlarından Altın Direksiyon Ödülleri’ndeki toplam ödül sayısını 23’e çıkardı. İlk Altın Direksiyon Ödülü’nü 1978 yılında Opel Senator A modeliyle kazanan marka, ilerleyen yıllarda Kadett, Ascona, Corsa, Astra, Zafira, Meriva ve Grandland gibi farklı segmentlerdeki otomobilleriyle de ödül geleneğini sürdürdü. Markanın elektrikli mobiliteye yönelik dönüşümü, Altın Direksiyon Ödülleri geçmişinde de kendini gösterdi. 2017 yılında Ampera-e, 2020 yılında Corsa-e ve 2021 yılında Mokka-e ile kazanılan ödülleri, 2022 yılında Astra ve 2024 yılında Grandland izledi. 2025 yılında Mokka GSE ile elde edilen yüksek performanslı elektrikli model başarısı ise 2026 yılında Corsa GSE ile bir kez daha tekrarlandı. Son yedi yılda altı kez Altın Direksiyon Ödülü’ne layık görülen Opel, köklü otomobil üretim deneyimini elektrikli mobilite ve yüksek performans alanındaki mühendislik yetkinliğiyle buluşturan modelleriyle uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha kanıtladı.