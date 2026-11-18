Hakan Fidan’dan BAE’li mevkidaşıyla kritik telefon görüşmesi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre Bakan Hakan Fidan, bugün BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.