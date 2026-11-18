Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'de üretilen konyak, dış pazarlarda da ilgi görmeye başladı. Rivayete göre Türk üretimiyle rekabette zorlanan Fransızlar, “Konyak, Cognac kasabamıza ait tescilli bir içkidir” diyerek ismin kullanılmasına itiraz etti.

Konunun Atatürk'e iletilmesi üzerine, onun şu sözleri söylediği anlatılıyor:

“Madem insanın içini ısıtıyor, kanı yakıyor, adı kanyak olsun.”

Böylece Fransızların itirazının ardından Türkiye'de üretilen içki için “kanyak” adının kullanılmaya başlandığı rivayet ediliyor.

Cumhuriyetin ilk modern sanayi tesisi Atatürk'ün talimatıyla kuruldu

1930 yılında Atatürk'ün talimatıyla İstanbul Mecidiyeköy'de yaklaşık 48 dönümlük arazi üzerine kurulan Likör ve Kanyak Fabrikası, Fransız mimar Robert Mallet-Stevens tarafından tasarlandı. Cumhuriyet'in ilk modern sanayi tesislerinden biri olan fabrikada, Fransız uzmanlar 1939 yılına kadar görev yaptı.

Arazisinin büyük bölümünde üretimde kullanılan meyve ve aromatik bitkiler yetiştiriliyordu. Tarihî fabrika binası 2013 yılında yeniden yapılmak üzere yıkıldı.

Kanyak üretimi Çanakkale'ye taşındı

Mecidiyeköy'deki kanyak üretimi 1962 yılında Çanakkale Fabrikası'na taşındı. Tesiste sonraki yıllarda cin, brandy, vermut ve kınakına şarabının yanı sıra ahududu, kayısı, çilek, moka, acıbadem, limon, vişne, portakal, mandalina, kakao, muz ve nane gibi çok sayıda likör çeşidi üretildi.

Kaynak: Büyük İstanbul Tarihi