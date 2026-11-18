Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından “Her bağış bir umut, her umut bir hayat” başlığıyla yaptığı paylaşımda, kök hücre bağışçısıyla gerçekleştirdiği görüntülü görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çiftçi, Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 100’üncü bağışa ulaşılmasının sevincini bağışçıyla paylaştıklarını belirtti.

“BİR HASTAYA ŞİFA, BİR AİLEYE UMUT”

Gönüllü bağışçıya teşekkür eden Çiftçi, hiç tanımadığı bir insanın hayatına dokunmak için gösterilen duyarlılığın milletin merhamet ve yardımlaşma ruhunun en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Bakan Çiftçi, yalnızca bir hastaya değil, onun ailesine de umut olan tüm kök hücre bağışçılarına gönülden teşekkür etti.

KIZILAY VE SAĞLIK PERSONELİNE TEBRİK

Çalışmalarda emeği geçen Kızılay çalışanlarını ve Erzurum Şehir Hastanesi sağlık personelini tebrik eden Çiftçi, şifa bekleyen tüm hastalar için dua etti.